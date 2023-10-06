При обстреле ВСУ в российском регионе оказались повреждены более 20 домов

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Шебекино пострадали более 20 домов

При обстреле Шебекинского округа в Белгородской области повреждения получили более 20 домов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус», — сообщил он, добавив, что никто не пострадал.

По городу Шебекино выпустили шесть снарядов, по поселку Шебекинский — 13. Помимо этого, в селе Середа упал беспилотник противника, еще один был посажен с помощью антидронового ружья.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Новой Таволжанке пять минометных снарядов, обошлось без разрушений. Кроме того, два осколочных боеприпаса сбросили с дронов по международному пункту пропуска «Шебекино», его также обстреляли и миномета.

Ранее Минобороны сообщило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской области. Объекты в регионе пытались атаковать с помощью устройств самолетного типа.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.