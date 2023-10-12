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00:24, 12 октября 2023Россия

Очевидцы сообщили о взрыве над Белгородом

Shot: система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородом, пострадавших нет

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Взрыв был слышен над Белгородом. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Официальной информации о происшествии пока нет.

11 октября четыре населенных пункта в Белгородской области частично остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ. Атаке подверглась окраина села Графовка под Белгородом, никто из мирных жителей не пострадал.

До этого стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Новопетровка в Белгородской области. Никто из людей не пострадал.

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    Марина Совина
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