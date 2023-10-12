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02:12, 12 октября 2023Россия

Тела двух погибших извлекли из-под завалов после атаки дронов под Белгородом

Губернатор Гладков: тела двух погибших нашли после атаки БПЛА под Белгородом

Оперативные службы извлекли тела двух погибших, мужчины и женщины, из-под завалов дома в Белгородской области после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, есть погибшие. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось о неудачной попытке атаки дрона, который система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к городу. В результате падения обломков БПЛА пострадали два человека.

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    Александра Синицына
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