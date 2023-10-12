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23:52, 12 октября 2023Мир

МИД ФРГ высказался о расширении Евросоюза

Глава МИД ФРГ Бербок: расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Globallookpress.com

Вопрос расширения Европейского союза (ЕС) связан с вопросами безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на дискуссионном мероприятии, организованном журналом Brigitte.

Политик предложила взглянуть на ситуацию в Косове, Сербии, Боснии и Герцеговине. По ее мнению, если в регионе не будет европейского влияния, то «там будут другие — Россия, Китай с его инвестициями». «Именно поэтому расширение ЕС для нас — геостратегический вопрос, вопрос политики безопасности», — высказалась она.

В сентябре глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что начата подготовка реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».

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    Марина Совина
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