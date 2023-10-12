Билли Айлиш назвала свой хит самой тупой песней в мире

Билли Айлиш назвала Bad Guy самой тупой песней в мире

Американская певица Билли Айлиш назвала свой трек Bad Guy самой тупой песней в мире. Ее цитирует Pop Crush.

21-летняя певица выпустила хит, занявший первое место в чартах, в 2019 году. «Объективно, Bad Guy — это самая тупая песня в мире. Но она действительно хороша», — сказала артистка в эфире шоу Jimmy Kimmel Live.

По словам певицы, песня является ироничной. «Она должна быть дурацкой, но выходит забавной из-за своей тупизны», — добавила она.

В мае сообщалось, что Билли Айлиш рассталась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. О причинах расставания 21-летней артистки и 31-летнего музыканта не сообщалось.