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12:57, 18 мая 2023Культура

Билли Айлиш рассталась с фронтменом The Neighbourhood

Билли Айлиш рассталась с фронтменом группы The Neighbourhood спустя 7 месяцев отношений

Фото: David Swanson / Reuters

Американская певица Билли Айлиш рассталась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Page Six.

По словам представителя исполнительницы, пара, состоявшая в отношениях на протяжении последних семи месяцев, обоюдно приняла решение о разрыве: «Мы можем подтвердить, что Билли и Джесси мирно расстались и остались хорошими друзьями».

О причинах расставания 21-летней артистки и 31-летнего музыканта не сообщается. Звезды вступили в отношения в октябре прошлого года, а спустя месяц подтвердили роман в социальных сетях. Последний раз Айлиш и Разерфорд вместе посетили фестиваль Coachella в апреле 2023-го.

Ранее стало известно, что американская певица Тейлор Свифт рассталась с возлюбленным, британским актером Джо Элвином после шести лет отношений.

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Анастасия Астахова
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