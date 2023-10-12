Бизнес в России собрались наказывать за вред природе

Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот

Президент России Владимир Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот. Административное наказание за вред природе предполагается установить до конца года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Изменения будут касаться не только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, «осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Наказание будет грозить за неисполнение «обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Согласно данным недавнего исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, расходы российских компаний на охрану окружающей среды по итогам 2022 года впервые достигли 1,1 триллиона рублей. Это на 12,2 процента больше, чем в 2021-м.

В разговоре с «Лентой.ру» директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд», член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова отмечала, что за последний год число российских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха выросло. Средние за год концентрации взвешенных веществ превысили предельную допустимую концентрацию (ПДК) бензапирена в 48 городах, формальдегида — в 149 городах, диоксида азота — в 38.