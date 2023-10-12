Среда обитания
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20:44, 12 октября 2023Среда обитания

Бизнес в России собрались наказывать за вред природе

Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот. Административное наказание за вред природе предполагается установить до конца года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Изменения будут касаться не только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, «осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Наказание будет грозить за неисполнение «обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Согласно данным недавнего исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, расходы российских компаний на охрану окружающей среды по итогам 2022 года впервые достигли 1,1 триллиона рублей. Это на 12,2 процента больше, чем в 2021-м.

В разговоре с «Лентой.ру» директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд», член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова отмечала, что за последний год число российских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха выросло. Средние за год концентрации взвешенных веществ превысили предельную допустимую концентрацию (ПДК) бензапирена в 48 городах, формальдегида — в 149 городах, диоксида азота — в 38.

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    Платон Щукин
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