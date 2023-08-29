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16:32, 29 августа 2023Среда обитания

Российские города стали опаснее для жизни

Росгидромет: число городов с самым грязным воздухом выросло

Фото: Markus Spiske / Unsplash

За последний год выросло число российских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. О том, что страна стала опаснее для жизни, «Ленте.ру» рассказала член Общественного совета по мониторингу окружающей среды при Росгидромете Ольга Лакустова.

Росгидромет проанализировал качество воздух в 205 городах России и представил отчет по итогам 2022 года. В каждом из городов были обнаружены какие-либо превышения нормативов. Средние за год концентрации взвешенных веществ превысили предельную допустимую концентрацию (ПДК) бензапирена в 48 городах, формальдегида — в 149 городах, диоксида азота — в 38 городах.

Самый высокий уровень длительного загрязнения был отмечен в 40 российских городах, при том что в 2021 году таких населенных пунктов было 33. В 2022-м в списке появились Норильск, Махачкала, Кемерово, Нижневартовск, Тулун, Димитровград и Новочебоксарск. В большинстве городов с наихудшим воздухом основным источником загрязнения являются предприятия топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, алюминиевой, химической и деревообрабатывающей промышленности.

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Лакустова отметила, что увеличение числа городов с высоким уровнем загрязнения воздуха является тревожных сигналом. «Длительное загрязнение воздуха является очень важным показателям и напрямую отражается на здоровье и экономической активности людей, которые проживают в данных городах. В первую очередь возрастает риск развития бронхо-легочных и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила она.

Эксперт добавила, что снизить загрязнение можно путем модернизации производства и усиленного контроля над деятельностью предприятий. Однако региональные власти часто закрывают глаза на нарушение санитарных норм ради экономической выгоды. «Здесь надо понимать, что в таком случае приходится жертвовать здоровьем населения», — заключила Лакустова.

Ранее в августе эксперты мониторингового агентства IQAir назвали города мира с самым грязным воздухом. На первом месте оказалась столица Чили Сантьяго.

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    Александра Качан
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