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20:33, 9 августа 2023Среда обитания

Назван город с самым грязным воздухом

Столица Чили Сантьяго оказалась самым загрязненным городом

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Столица Чили Сантьяго оказалась городом с самым загрязненным воздухом по данным мониторингового агентства IQAir.

Индекс качества воздуха (AQI) в чилийской столице составляет 140. Это означает, что воздух может быть вреден для детей и пожилых людей, для людей с заболеваниями сердца и легких, а также для работающих на открытом воздухе.

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Концентрация взвешенных микрочастиц и мельчайших капель жидкости (PM2.5) в воздухе в настоящий момент в 10,3 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения значения. Местным жителям посоветовали на улице находиться в масках и сократить занятия спортом на открытом воздухе, закрыть окна и включить очистители воздуха.

В находящимся на Южном полушарии Чили в настоящее время зима, при этом ранее там была зафиксирована аномально высокая для этого времени года температура — 37 градусов Цельсия. Показатель на 15 градусов превышает норму для этого времени года.

Волны жары пришли в северные и центральные районы Чили в начале августа. Чилийские ученые заявляли, что рекордно теплая для этого времени года погода показала экстремальную ситуацию, которая благодаря глобальному потеплению может оказаться нормой через несколько лет.

Июль 2023 года оказалсяя самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Среднемировая температура была на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем за июль с 1991 по 2020 год, и на 0,33 градуса выше, чем в июле 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

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    Мария Черкасова
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