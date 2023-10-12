Бывшая возлюбленная Тимати показала фигуру в откровенном наряде после пластики

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова показала фигуру в откровенном наряде после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 30-летняя манекенщица предстала вполоборота у зеркала в облегающем белом костюме бренда Minimi. Комплект состоял из кроп-топа с широкой резинкой в нижней части изделия и коротких шортов и подчеркивал ее стройную фигуру. Известно, что ранее девушка сделала липосакцию.

Подписчики высказали свое мнение о внешнем виде знаменитости в комментариях. «Не худей больше, ты самая красивая», «Приятно посмотреть», «Идеальная», «Шикарная фигура», — восхитились пользователи сети.

В сентябре Алена Шишкова объяснила желание сделать липосакцию после борьбы с анорексией. Так, манекенщица отметила, что во время лечения указанного расстройства пищевого поведения набрала 15 килограммов и захотела избавиться от неравномерно распределившихся жировых отложений.