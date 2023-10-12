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11:53, 12 октября 2023Мир

Дания и Чехия поставят Украине военную технику

Дания и Чехия отправят Украине военную технику с заводов и складов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Дания и Чехия объединили усилия для поддержки Украины и поставят Киеву военную технику с чешских заводов и складов, сообщается на сайте датского Минобороны.

Первая поставка будет включать, в частности, около 50 боевых машин пехоты, 2,5 тысячи пистолетов, семь тысяч винтовок, оборудование для радиоэлектронной борьбы и разведки и артиллерийские боеприпасы. По словам главы Минобороны Троэльса Лунда Поульсена, в поставку вошла техника, которая пользуется большим спросом в Вооруженных силах Украины.

Отмечается. что поставка включает как современные чешские системы вооружения, так и отремонтированную технику, навыками использования которой на поле боя украинские войска уже владеют.

Ранее Испания предоставила Украине снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также зенитные комплексы Hawk.

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    Варвара Кошечкина
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