Дания и Чехия поставят Украине военную технику

Дания и Чехия отправят Украине военную технику с заводов и складов

Дания и Чехия объединили усилия для поддержки Украины и поставят Киеву военную технику с чешских заводов и складов, сообщается на сайте датского Минобороны.

Первая поставка будет включать, в частности, около 50 боевых машин пехоты, 2,5 тысячи пистолетов, семь тысяч винтовок, оборудование для радиоэлектронной борьбы и разведки и артиллерийские боеприпасы. По словам главы Минобороны Троэльса Лунда Поульсена, в поставку вошла техника, которая пользуется большим спросом в Вооруженных силах Украины.

Отмечается. что поставка включает как современные чешские системы вооружения, так и отремонтированную технику, навыками использования которой на поле боя украинские войска уже владеют.

Ранее Испания предоставила Украине снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также зенитные комплексы Hawk.