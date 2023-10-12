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10:51, 12 октября 2023Бывший СССР

Испания предоставила Украине снаряды и зенитные комплексы

Ермак: Испания предоставила Украине снаряды и зенитные комплексы Hawk

Фото: Blouw / Wikimedia

Испания предоставила Украине снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, а также зенитные комплексы Hawk. Об этом сообщил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил союзников и призвал готовиться к зиме.

Ранее кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков рассказал о проблемах в поставках американского оружия Украине и Израилю. По его словам, сейчас США переживают очередной шатдаун — приостановку работы правительства.

У США есть достаточно возможностей, но в таких условиях их сложно реализовать из-за внутриполитической ситуации.

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    Александр Слабиев
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