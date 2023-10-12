Названа проблема поставок США оружия Украине и Израилю

Политолог Коньков: у США есть сложности в поставках оружия Украине и Израилю

У Соединенных Штатов есть потенциал для поставок вооружения одновременно и Украине, и Израилю, однако сегодня в Конгрессе США есть определенные сложности, которые напрямую влияют на отправку оружия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

«Загвоздка заключается в том, что Америка переживает очередной шатдаун — приостановку работы правительства. В силу излишне выросших объемов госдолга у страны нет возможности дать больше, чем потрачено, без соответствующего разрешения Конгресса. А в Конгрессе сейчас есть проблемы, потому что нет спикера в нижней палате — в Палате представителей», — сказал политолог.

С одной стороны, есть вопросы политические, которые связаны с неясностью целей США на Украине и в Израиле. С другой стороны, есть вопрос технический, связанный с необходимостью вначале решить внутриполитические вопросы Александр Коньков политолог

«Получается следующая ситуация: у США есть достаточное количество возможностей, но насколько они реализуемы в текущих условиях — неясно. Это то, за чем необходимо наблюдать», — заключил Коньков.

Ранее Белый дом и Конгресс США захотели связать в рамках одного законопроекта предоставление финансовой помощи Израилю и Украине. Такое предложение вызвало критику со стороны конгрессменов-республиканцев, скептически отнесшихся к объединению помощи странам.