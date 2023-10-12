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01:29, 12 октября 2023Мир

Стало известно о давлении на главу Палестины по операции ХАМАС

США пытались давить на главу Палестины по теме ХАМАС, но тот отказался
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Соединенные Штаты и другие страны Запада пытались давить на президента Палестины Махмуда Аббаса, чтобы он осудил военную операцию ХАМАС, однако тот отказался. Об этом заявил источник в администрации палестинского лидера в беседе с РИА Новости.

Источник отметил, что Европа и Америка пригрозили прекратить помощь палестинской автономии.

10 октября Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

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    Юлия Мискевич
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