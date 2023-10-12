Российские военные подавили украинский беспилотник на окраине Брянска

Губернатор Богомаз: силы РЭБ России подавили украинский БПЛА на окраине Брянска

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска. Об этом губернатор российского региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки с помощью дрона, но его удалось подавить. На месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.

«При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет», — указал политик.

Ранее два беспилотника пытались атаковать хранилище с топливом в Брянской области. Один беспилотник сбили в поселке Лесное Суражского района региона, который находится в 70 километрах от госграницы. Второе устройство, которое тоже направлялось к хранилищу с топливом, также сбили.