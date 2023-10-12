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22:37, 12 октября 2023Россия

Российские военные подавили украинский беспилотник на окраине Брянска

Губернатор Богомаз: силы РЭБ России подавили украинский БПЛА на окраине Брянска

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска. Об этом губернатор российского региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки с помощью дрона, но его удалось подавить. На месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.

«При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет», — указал политик.

Ранее два беспилотника пытались атаковать хранилище с топливом в Брянской области. Один беспилотник сбили в поселке Лесное Суражского района региона, который находится в 70 километрах от госграницы. Второе устройство, которое тоже направлялось к хранилищу с топливом, также сбили.

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    Марина Совина
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