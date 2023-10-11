В российском регионе беспилотники пытались атаковать хранилище с топливом

Shot: в Брянской области два дрона пытались атаковать хранилище с топливом

Два беспилотника, которые уничтожили в Брянской области, пытались атаковать хранилище с топливом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, сначала беспилотник сбили в поселке Лесное Суражского района региона, который находится в 70 километрах от госграницы. Он летел на высоте 60 метров, его уничтожили из стрелкового оружия с применением антидронового ружья.

Второе устройство, которое тоже направлялось к хранилищу с топливом, также сбили. Его обломки упали на одну из пустых цистерн. Никто не пострадал, других подробностей о происшествии не приводится.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил об уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в среду, 11 октября. Он не привел деталей произошедшего, отметив, что все сбитые дроны были самолетного типа.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.