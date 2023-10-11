В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: уничтожены два беспилотника ВСУ в Суражском районе

В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника в Суражском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил он. Глава области уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

