Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 11 октября 2023Россия

В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: уничтожены два беспилотника ВСУ в Суражском районе

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника в Суражском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил он. Глава области уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил об опасности для Украины из-за войны Израиля и ХАМАС. Чего боится Киев?

    Телеведущая дала советы по обретению уверенности в себе

    В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

    Россиянам рассказали о необходимости перезагрузки компьютера

    Обнаруженный свекровью в чемодане предмет заставил невестку устыдиться

    Ожирение признали самым опасным фактором риска для сердечных болезней беременных

    В Совфеде предложили сделать Россию посредником в конфликте Израиля и Палестины

    Российские полицейские проверяют данные о травле ребенка из-за тараканов в школе

    Во Франции подняли вопрос о расследовании хищений в Минобороны Украины

    Россиянин побывал в Северной Корее и рассказал об автомобилях на дровах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости