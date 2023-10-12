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14:20, 12 октября 2023Россия

Российские войска поразили ангар с украинскими десантными катерами

Минобороны России заявило о поражении ангара с десантными катерами ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска поразили ангар с десантными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо того, в районе Измаила Одесской области был поражен склад военной техники украинских войск. В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах.

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