Российские войска поразили ангар с украинскими десантными катерами

Минобороны России заявило о поражении ангара с десантными катерами ВСУ

Российские войска поразили ангар с десантными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо того, в районе Измаила Одесской области был поражен склад военной техники украинских войск. В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах.

Ранее на запорожском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад. Удары по позициям противника были произведены в районе населенного пункта Работино и северо-западнее села Вербовое в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.