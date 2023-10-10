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13:28, 10 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении пушки М-46 ВСУ у Работино

МО РФ отчиталось об уничтожении пушки М-46 ВСУ на запорожском направлении

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На запорожском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 10 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что удары по позициям противника были произведены в районе населенного пункта Работино и северо-западнее села Вербовое в Запорожской области.

«Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46», — говорится в сообщении ведомства.

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    Евгения Куликова
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