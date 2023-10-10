Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 10 октября 2023Россия

Российские войска поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в зоне СВО

Минобороны России заявило о поражении командно-наблюдательных пунктов в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским войскам удалось поразить командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пункты принадлежали 67-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ, а также 15-му полку нацгвардии Украины.

Пораженные объекты, отметили в оборонном ведомстве, находились в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики и Одаровка в Запорожской области.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли поражение ВСУ на запорожском направлении. По данным Минобороны, поражение было нанесено живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад противника, которые находились в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Вербовое.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевики целились в тех, кто пытался сбежать». Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?

    США продвинулись в поиске замены российской нефти

    На Украине прошли обыски у мэра Мукачево

    Охлобыстин рассказал о слезах из-за песни маленькой девочки из Донбасса

    На фасаде здания в центре Москвы появилось необычное граффити

    Исполком УЕФА отменил решение о допуске до турниров юношеских сборных России

    Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

    Курортный роман в Дагестане закончился для россиянки побоями и кражей

    Минобороны заявило об уничтожении пушки М-46 ВСУ у Работино

    Футболист «Краснодара» высказался о возможном переходе в европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости