Российские войска поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в зоне СВО

Минобороны России заявило о поражении командно-наблюдательных пунктов в зоне СВО

Российским войскам удалось поразить командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пункты принадлежали 67-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ, а также 15-му полку нацгвардии Украины.

Пораженные объекты, отметили в оборонном ведомстве, находились в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики и Одаровка в Запорожской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли поражение ВСУ на запорожском направлении. По данным Минобороны, поражение было нанесено живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад противника, которые находились в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Вербовое.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.