Мужчины и женщины назвали замалчиваемые минусы орального секса

Пользователи форума Reddit перечислили минусы орального секса, о которых не принято говорить. Своими представлениями о том, какие недостатки есть у этого вида интимной близости, мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Одна из женщин назвала минусом орального секса невозможность по различным причинам испытать оргазм от такой стимуляции.

Как будто ты не ценишь труд, который в это вкладывает партнер ElNakedo пользовательница Reddit

Некоторые мужчины пожаловались, что устают во время орального секса, но не говорят об этом женщинам.

Лицо онемело, челюсть сводит, язык в обмороке, глаза белого света не видят, а ты слышишь: «Не останавливайся» BIessthefaII пользователь Reddit

Всякий раз к тому времени, как она готова кончить, я готов потерять сознание, задохнувшись в ее киске pathogenscifb62 пользователь Reddit

Женщины также отметили, что им неловко жаловаться на неприятные ощущения во время оральной стимуляции мужчины при насморке.

Те, кто делает минет с заложенным носом, — чертовы героини. Ведь все течет и в горло тоже luzzy91 пользовательница Reddit

Ранее мужчины Reddit перечислили самые странные фразы, которые женщины говорили им после секса. Один из комментаторов рассказал, что его партнерша захотела после полового акта поговорить с его домашним животным.