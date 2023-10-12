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07:15, 12 октября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины назвали замалчиваемые минусы орального секса

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit перечислили минусы орального секса, о которых не принято говорить. Своими представлениями о том, какие недостатки есть у этого вида интимной близости, мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Одна из женщин назвала минусом орального секса невозможность по различным причинам испытать оргазм от такой стимуляции.

Как будто ты не ценишь труд, который в это вкладывает партнер

ElNakedoпользовательница Reddit

Некоторые мужчины пожаловались, что устают во время орального секса, но не говорят об этом женщинам.

Лицо онемело, челюсть сводит, язык в обмороке, глаза белого света не видят, а ты слышишь: «Не останавливайся»

BIessthefaIIпользователь Reddit

Всякий раз к тому времени, как она готова кончить, я готов потерять сознание, задохнувшись в ее киске

pathogenscifb62пользователь Reddit
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Женщины также отметили, что им неловко жаловаться на неприятные ощущения во время оральной стимуляции мужчины при насморке.

Те, кто делает минет с заложенным носом, — чертовы героини. Ведь все течет и в горло тоже

luzzy91пользовательница Reddit

Ранее мужчины Reddit перечислили самые странные фразы, которые женщины говорили им после секса. Один из комментаторов рассказал, что его партнерша захотела после полового акта поговорить с его домашним животным.

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    Александра Лисица
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