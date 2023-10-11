Мужчины вспомнили о самых странных фразах женщин после секса

Пользователи форума Reddit перечислили самые странные фразы, которые женщины говорили им после секса. Своими воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit.

Один из мужчин рассказал, что его партнерша захотела после полового акта поговорить с его домашним животным.

После всех дел она отправилась в ванную комнату и сказала коту: «Я только что трахнула твоего хозяина». Самое сексуальное, что со мной когда-либо случалось shlanky369 пользователь Reddit

Другой комментатор вспомнил, как после секса девушка сообщила ему, что не очень хорошо к нему отностися.

Она ткнула мне пальцем в лицо и сказала: «Я тебя ненавижу». Потом указала на член и произнесла: «Но люблю тебя». Потом опять показала на лицо: «Но ненавижу тебя» Successful_Tip1361 пользователь Reddit

Одна из женщин, о которых рассказали пользователи Reddit, неожиданно призналась избраннику в зависти к его гениталиям.

«Если бы у меня был твой пенис». Потом она сказала: Твой член теперь мой, никому нельзя его трогать. Той же ночью настояла на том, чтобы держать его, пока я мочился donasay пользователь Reddit

Ранее мужчины на Reddit перечислили замалчиваемые ими претензии к женщинам в постели. Один из авторов комментариев рассказал, что его супруга любит помещать палец в его анус во время орального секса, но проблемой он назвал другое.