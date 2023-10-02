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08:34, 2 октября 2023Забота о себе

Мужчины назвали замалчиваемые ими претензии к женщинам в постели

Фото: Artem Furman / Shutterstock / Fotodom

Мужчины — пользователи форума Reddit перечислили замалчиваемые ими претензии к женщинам в постели. Свои жалобы, о которых сложно сказать партнерше, поделились в разделе AskReddit.

Один из авторов комментариев рассказал, что его супруга любит помещать палец в его анус во время орального секса, но проблемой он назвал другое.

И мне такое нравится. Но беда в том, что каждые две недели она делает свежий френч-маникюр, и из-за ногтей мне неприятно.

icarus_drowning172пользователь Reddit

Другим мужчинам мешают не сексуальные привычки избранниц, а громкий храп или любимые позы для сна.

Я сплю на спине. А она всегда хочет, чтобы я обнимал ее спину, и мне трудно уснуть

jcobsmпользователь Reddit
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Один из комментаторов пожаловался на девушку, которая, на его взгляд, не умеет целоваться

Она просто засовывала язык мне в рот. Мне его что, сосать? Засовывала и не делала ничего

liquid_acid-OGпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили поступки своих бывших партнеров, которые считают худшими. Одна из пользовательниц рассказала, что ее мать всегда флиртовала с интересовавшими ее мужчинами. Все закончилось тем, что предпоследний из партнеров женщины переспал с ее матерью.

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    Александра Лисица
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