Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

Мужчины и женщины — пользователи форума Reddit — перечислили поступки своих бывших партнеров, которые считают худшими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Одна из пользовательниц рассказала, что ее мать всегда флиртовала с интересовавшими ее мужчинами. Все закончилось тем, что предпоследний из партнеров женщины переспал с ее матерью.

Если он еще хоть раз со мной свяжется, я сожру его с потрохами. Они с матерью посмели написать мне пару недель назад спустя три года после того, как все вскрылось. Я заблокировала его, так что теперь он бомбардирует сообщениями моего нового партнера. Надеюсь, я никогда его больше не увижу AcanthisittaSuch6340 пользовательница Reddit

Один мужчина пожаловался на постоянные оскорбления от бывшей девушки.

Моя бывшая девушка постоянно называла меня тупым, никого не достойным. Когда я разорвал отношения, сказала, что использовала меня только для секса, что мне было на нее наплевать. Эти слова меня очень ранили. Она мне так нравилась, но жестокие слова и гиперконтроль — это было слишком. Она разрушила мою самооценку, и я до сих пор пытаюсь восстановиться Superspork53 пользователь Reddit

Автор еще одного комментария рассказал, что после расставания девушка стала присылать ему сообщения якобы по ошибке.

Как только она нашла нового парня, начала присылать мне фотографии с ним и притворяться, что это произошло случайно bernardlerring122 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили о секс-приключениях, которые считают стыдными и не могут забыть. Один из комментаторов, в частности, рассказал, что однажды встретил в дейтинговом приложении свою бывшую учительницу.