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19:37, 29 сентября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

Фото: Atharva Dharmadhikari / Unsplash

Мужчины и женщины — пользователи форума Reddit — перечислили поступки своих бывших партнеров, которые считают худшими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Одна из пользовательниц рассказала, что ее мать всегда флиртовала с интересовавшими ее мужчинами. Все закончилось тем, что предпоследний из партнеров женщины переспал с ее матерью.

Если он еще хоть раз со мной свяжется, я сожру его с потрохами. Они с матерью посмели написать мне пару недель назад спустя три года после того, как все вскрылось. Я заблокировала его, так что теперь он бомбардирует сообщениями моего нового партнера. Надеюсь, я никогда его больше не увижу

AcanthisittaSuch6340пользовательница Reddit

Один мужчина пожаловался на постоянные оскорбления от бывшей девушки.

Моя бывшая девушка постоянно называла меня тупым, никого не достойным. Когда я разорвал отношения, сказала, что использовала меня только для секса, что мне было на нее наплевать. Эти слова меня очень ранили. Она мне так нравилась, но жестокие слова и гиперконтроль — это было слишком. Она разрушила мою самооценку, и я до сих пор пытаюсь восстановиться

Superspork53пользователь Reddit
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Автор еще одного комментария рассказал, что после расставания девушка стала присылать ему сообщения якобы по ошибке.

Как только она нашла нового парня, начала присылать мне фотографии с ним и притворяться, что это произошло случайно

bernardlerring122пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили о секс-приключениях, которые считают стыдными и не могут забыть. Один из комментаторов, в частности, рассказал, что однажды встретил в дейтинговом приложении свою бывшую учительницу.

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    Александра Лисица
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