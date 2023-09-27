Мужчины рассказали о самых стыдных секс-приключениях

Пользователи форума Reddit вспомнили о секс-приключениях, которые считают стыдными и не могут забыть. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Одним из самых популярных комментариев стало признание мужчины, рассказавшего о встрече с 40-летней женщиной после знакомства онлайн. Мужчина, которому на тот момент было 25 лет, позвал ее заниматься любовью в машину и, как ему казалось, был неплох в прелюдии. Однако женщина быстро распрощалась и ушла, пообещав позвонить позже.

Через пять минут она прислала сообщение с адресом, сказала, что дом открыт, и я могу заходить. Я зашел, и она встретила меня на диване на четвереньках в одних гольфах и повязке на глазах. До этого я признавался ей, что у меня фетиш на гольфы, а она сама мечтала о сексе с незнакомцем, чего не могла себе позволить в браке (она тогда недавно развелась). Как мы только не кувыркались в тот вечер. Два-три часа подряд, и при этом словом не обмолвились Rambos_Beard пользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал о первом опыте орального секса.

Его делала подружка из колледжа под одеялом, пока ее мама работала за компьютером спиной к нам в другом конце комнаты. Я мечтаю об этой смеси страха и возбуждения последние двадцать лет

PoseidonsOctopussy пользователь Reddit

Другой комментатор однажды встретил в дейтинговом приложении свою бывшую учительницу.

Она сказала, что встречаться будет слишком странно, но послала мне обнаженное фото. Как же много раз я на него мастурбировал

rxv5854 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit, изменявшие своим возлюбленным, объяснили причины такого поведения. Почти шесть тысяч лайков собрало сообщение девушки, которая призналась, что изменила в ответ на измену.