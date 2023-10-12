Российские военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Белгороду

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила украинский беспилотник на подлете к городу. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, на месте работают оперативные службы. Они уточняют информацию о последствиях на земле. «В Яковлевском городском округе система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к городу», — указал он.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В четверг, 12 октября, российские военные также подавили украинский беспилотник на окраине Брянска. При падении дрона произошла детонация взрывного устройства. Никто не пострадал.