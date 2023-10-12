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13:10, 12 октября 2023Среда обитания

Популярный певец обвинил Баскова в обмане с квартирой

Певец Хабиб обвинил Николая Баскова в обмане с покупкой квартиры
Хабиб

Хабиб. Кадр: Между нами / YouTube

Популярный российский певец и видеоблогер Хабиб обвинил Николая Баскова в обмане с покупкой квартиры. Об этом артист рассказал в шоу «Поехали» на «Авторадио».

По словам артиста, Басков ранее поинтересовался, помогла ли популярная песня «Ягодка малинка» заработать на квартиру в Москве. Услышав негативный ответ, он пообещал лично подарить Хабибу недвижимость или хотя бы помочь с ее приобретением. Артист согласился на такой подарок, но Басков не сдержал слово.

«Обманул получается с квартирой… Пообещал помочь с покупкой или подарить, а не помогает и не дарит», — заявил Хабиб.

Ранее российская актриса Мария Шукшина собралась судиться из-за обмана с квартирой. Причиной обращения в суд стал недобросовестный застройщик, из-за которого она седьмой год не может получить четырехкомнатную квартиру.

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    Нина Ташевская
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