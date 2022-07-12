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Мария Шукшина решила судиться из-за обмана с квартирой

Из-за обмана застройщиков актриса Мария Шукшина осталась без квартиры в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Из-за обмана застройщиков российская актриса Мария Шукшина решила обратиться в суд, так как ей седьмой год не отдают четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

В 2004 году Союз кинематографистов России вместе с компанией «Интеко» Елены Батуриной согласовали проект элитного дома «Кино-7», расположенного в 1-м Самотечном переулке. Шукшина решила стать одним из пайщиков жилищно-строительного кооператива и внесла необходимую сумму.

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Здание строилось двенадцать лет. В процессе возникали различные трудности: менялась площадь объекта, на застройщика накладывались штрафные санкции. Когда в 2016 году дом начали сдавать, Шукшина выяснила, что она не может оформить квартиру в собственность — у застройщика нет необходимых документов. В результате артистке пришлось обратиться в суд.

Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева через суд потребовала от производителя мебели вернуть ей восемь миллионов рублей. По информации суда, Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров передали указанную сумму Елене Лебедевой, которая должна была предоставить им услуги по изготовлению и установке мебели. Пара заказала изделия в 2020 году, однако позже заметила недочеты и потребовала вернуть деньги. Лебедева утверждает, что работа доделана, а часть суммы супруги ей не доплатили.

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Полина Кислицына
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