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11:13, 12 октября 2023Мир

В Москве нашли мертвым министр посольства Эквадора

В Москве найден мертвым полномочный министр посольства Эквадора Паласиос Поррас

Фото: Мария Григорьева /« Лента.ру»

В Москве найден мертвым полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Тело Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса было обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сказал источник.

Уточняется, что по этому факту проводится доследственная проверка.

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    Анастасия Заикина
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