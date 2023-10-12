В Москве нашли мертвым министр посольства Эквадора
В Москве найден мертвым полномочный министр посольства Эквадора Паласиос Поррас
В Москве найден мертвым полномочный министр посольства Эквадора в России Хорхе Патрисио Паласиос Поррас. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Тело Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса было обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сказал источник.
Уточняется, что по этому факту проводится доследственная проверка.