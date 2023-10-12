Ирина Шейк прогулялась по улице без штанов

Российская супермодель прогулялась по улицам Нью-Йорка без штанов и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

37-летняя знаменитость была замечена вместе со своей дочерью Леей. На размещенных фото манекенщица запечатлена в белой рубашке и длинном песочном кардигане. При этом ее образ дополнили черные кожаные сапоги с высоким голенищем и солнцезащитные очки.

Некоторые читатели портала не оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ирина выглядела бы лучше, если была в брюках», «Где ее штаны?», «Кто-то забыл надеть штаны», «В последнее время она ужасно одевается и на это смотрит ребенок», «Надо подарить ей штаны», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк прогулялась по улице в необычном наряде и взволновала фанатов. Тогда манекенщица также попала в объектив папарацци вместе с дочерью Леей в Нью-Йорке. Для прогулки знаменитость выбрала белую кружевную пижаму, которую она надела поверх полупрозрачного топа. Она дополнила свой образ солнцезащитными очками, металлическим двойным колье и черными кожаными сапогами с высоким голенищем.