Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:23, 12 октября 2023Ценности

Ирина Шейк прогулялась по улице без штанов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российская супермодель прогулялась по улицам Нью-Йорка без штанов и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

37-летняя знаменитость была замечена вместе со своей дочерью Леей. На размещенных фото манекенщица запечатлена в белой рубашке и длинном песочном кардигане. При этом ее образ дополнили черные кожаные сапоги с высоким голенищем и солнцезащитные очки.

Некоторые читатели портала не оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ирина выглядела бы лучше, если была в брюках», «Где ее штаны?», «Кто-то забыл надеть штаны», «В последнее время она ужасно одевается и на это смотрит ребенок», «Надо подарить ей штаны», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк прогулялась по улице в необычном наряде и взволновала фанатов. Тогда манекенщица также попала в объектив папарацци вместе с дочерью Леей в Нью-Йорке. Для прогулки знаменитость выбрала белую кружевную пижаму, которую она надела поверх полупрозрачного топа. Она дополнила свой образ солнцезащитными очками, металлическим двойным колье и черными кожаными сапогами с высоким голенищем.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Врач предупредила об опасности куркумы

    Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

    В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

    Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Назван основной влияющий на размер пенсий в России фактор

    Ирина Шейк прогулялась по улице без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости