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11:20, 5 октября 2023Ценности

Ирина Шейк прогулялась по улице в кружевной пижаме и взволновала фанатов

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Российская супермодель Ирина Шейк прогулялась по улице в необычном наряде и взволновала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

37-летняя манекенщица была замечена вместе с дочерью Леей в Нью-Йорке. Знаменитость была запечатлена в белой кружевной пижаме, надетой поверх полупрозрачного топа. Она дополнила свой образ солнцезащитными очками, металлическим двойным колье и черными кожаными сапогами с высоким голенищем. При этом на размещенных кадрах видно, звезда несла две большие сумки и одновременно ела мороженое.

Читатели издания не оценили внешний вид модели, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Доступ к самой красивой одежде мира и полное отсутствие чувства стиля», «Этот наряд ужасен», «Пижама бабушки, которая не подходит под размер груди Ирины», «Ей нужен профессионал, который бы научил ее правильно одеваться», «Не знает, чем еще удивить», — возмущались они.

В сентябре Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Mowalola на Неделе моды в Лондоне и подверглась критике в сети. Знаменитость примерила облегающее атласное платье. Визажисты сделали ей макияж с синяком под глазом. Кроме того, Шейк надела для показала оверсайз-кофту с изображением хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, который в 1995 году был обвинен в сексуальном насилии. Фанаты обругали выход модели на подиум в комментариях под публикацией.

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    Мария Винар
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