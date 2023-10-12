Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:53, 12 октября 2023Из жизни

Десятки тысяч божьих коровок заполонили дом женщины и вынудили ее бежать

Metro: в Великобритании в дом женщины залетели десятки тысяч божьих коровок

Рой божьих коровок залетел в дом жительницы Великобритании и вынудил ее бежать. Об этом сообщает Metro.

42-летняя Маргарет Йескомб из английской деревни Иклтон, графство Кембриджшир, рассказала, что насекомые залетели в ее дом через открытое окно. «Их были тысячи, может быть, даже десятки тысяч», — вспоминает она. Божьи коровки постоянно садились на женщину, поэтому ей пришлось покинуть дом. По словам Йескомб, она не чувствовала, как на нее садились насекомые, но замечала, когда они начинали по ней ползать.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020

Когда женщина через два часа вернулась домой, насекомые уже улетели. Йескомб отметила, что уже сталкивалась с нашествием божьих коровок в 2016 году. Она считает, что насекомые прилетают с фермы, которая находится рядом с ее домом. «Полагаю, они хотят укрыться, потому что на полях нет тени. А мой дом — первый, на который они натыкаются», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в США рой ос изжалил полицейских, только что задержавших угонщика. Один из правоохранителей помимо укусов также получил травму руки.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?

    В России заявили о возможном подорожании электроники и батареек

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Обнаружен один из самых древних способов борьбы организма с вирусами

    Доходы России от экспорта нефти рекордно выросли

    Россияне назвали лучших российских актеров и актрис

    Россиянам назвали вернувшуюся в моду из 1990-х одежду

    Мужчина вырастил гигантскую тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд

    Врач предупредил россиян о серьезном последствии травм

    В США рассказали о таинственных системах ПВО для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости