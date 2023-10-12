Десятки тысяч божьих коровок заполонили дом женщины и вынудили ее бежать

Metro: в Великобритании в дом женщины залетели десятки тысяч божьих коровок

Рой божьих коровок залетел в дом жительницы Великобритании и вынудил ее бежать. Об этом сообщает Metro.

42-летняя Маргарет Йескомб из английской деревни Иклтон, графство Кембриджшир, рассказала, что насекомые залетели в ее дом через открытое окно. «Их были тысячи, может быть, даже десятки тысяч», — вспоминает она. Божьи коровки постоянно садились на женщину, поэтому ей пришлось покинуть дом. По словам Йескомб, она не чувствовала, как на нее садились насекомые, но замечала, когда они начинали по ней ползать.

Когда женщина через два часа вернулась домой, насекомые уже улетели. Йескомб отметила, что уже сталкивалась с нашествием божьих коровок в 2016 году. Она считает, что насекомые прилетают с фермы, которая находится рядом с ее домом. «Полагаю, они хотят укрыться, потому что на полях нет тени. А мой дом — первый, на который они натыкаются», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в США рой ос изжалил полицейских, только что задержавших угонщика. Один из правоохранителей помимо укусов также получил травму руки.

