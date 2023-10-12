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04:00, 12 октября 2023Ценности

Модель пришла в ресторан без нижнего белья под платьем и оконфузилась

Кадр: @ISABELLACARR / TikTok

Модель и блогерша Изабелла Карр из Нью-Йорка, США, пришла в ресторан без нижнего белья под одеждой и оконфузилась. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что для выхода в свет выбрала белое кружевное платье на бретелях, не обратив внимание на его особенности. Когда модель пришла в ресторан, она стала объектом повышенного внимания со стороны других гостей.

По словам юзерши, она подумала, что окружающие смотрят на нее по причине ее привлекательности, однако ошиблась. Когда Карр вернулась домой, она поняла, что сквозь наряд при определенном освещении просвечивает ее тело, что и послужило причиной взглядов незнакомцев в ресторане.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом @girlykeila надела в бар джинсы после стирки и оконфузилась из-за одной детали. На размещенных кадрах автор ролика предстала в бежевом топе на одно плечо и облегающих брюках из денима с декоративными разрезами. При этом юзерша достала из дыры на колене не замеченное ею ранее нижнее белье, которое застряло в штанах во время стирки.

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    Карина Черных
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