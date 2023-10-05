Блогерша надела в бар джинсы после стирки и оконфузилась из-за одной детали

Блогерша с никнеймом @girlykeila надела в бар джинсы после стирки и оконфузилась из-за одной детали. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что для выхода в свет выбрала висевшие на сушилке чистые штаны. При этом она не обратила должного внимания на своей внешний вид. Однако, когда она пришла в заведение, то обнаружила неисправность своего гардероба

Так, на размещенных кадрах автор ролика предстала в бежевом топе на одно плечо и облегающих брюках из денима с декоративными разрезами. При этом юзерша достала из дыры на колене не замеченное ею ранее нижнее белье, которое застряло в джинсах во время стирки. Тиктокерша рассмеялась на камеру и подписала пост вопросом «Почему?».

В сентябре телезвезда и блогерша Анна Макэвой села в первом ряду на показе в рамках Недели моды и оконфузилась из-за наряда. Победительница второго сезона австралийской версии шоу «Остров любви» рассказала, что отправилась на мероприятие в асимметричном черном платье с вырезом в районе груди. Однако в то время, как девушка снимала дефиле моделей, одежда лопнула на ней, обнажив бюст.