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03:10, 12 октября 2023Силовые структуры

Одного из авторов приватизации заочно арестовали по делу о мошенничестве

РБК: суд в Москве заочно арестовал одного из авторов приватизации Моложавого

Фото: pixabay.com

Кузьминский районный суд Москвы в среду, 11 октября, вынес постановление о заочном аресте бывшего заместителя министра имущественных отношений России и одного из авторов приватизации Сергея Моложавого по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

61-летнему Моложавому может грозить до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ было возбуждено в 2021 году. Согласно его материалам, Моложавого подозревают в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где до 2021 года он был руководителем. Компания была зарегистрирована в 2010 году в Москве и занималась строительством и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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Согласно материалам дела, «неустановленным лицам» удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании — 99,9 процента акций «Голденберг Инвест», 99,9 процента акций компании «Партнер-Недвижимость», а также зданиями в Москве и несколькими объектами недвижимости в Воронеже.

Источник издания сообщил, что Моложавый до начала 2023 года проживал в столичном регионе, а затем уехал из России. Полиция объявила бывшего чиновника в розыск.

Как пишет «Коммерсантъ», Моложавый участвовал в подготовке законов о приватизации 1997 и 2001 годов, а также был участником крупнейших приватизационных проектов.

Ранее прокурор попросил осудить заочно экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина, проходящего в качестве соучастника по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Гособвинение запросило для Сенина 11 лет колонии строгого режима. Его обвинили в дезертирстве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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    Марина Совина
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