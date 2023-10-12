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13:57, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали число населенных пунктов без электричества

В «Укрэнерго» сообщили о 487 населенных пунктах на Украине без электричества

Фото: Unsplash

На сегодняшний день почти 500 населенных пунктов на Украине остаются без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

По данным компании, 487 населенных пунктов остаются без света из-за боевых действий и по иным причинам. Отмечается, что новые повреждения в региональных электросетях зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее глава украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко предупредил жителей Украины, что в этом году их ожидает более тяжелая зима по сравнению с предыдущей. По его словам, это связано с ракетными ударами по энергетической инфраструктуре страны.

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    Алевтина Запольская
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