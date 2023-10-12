На Украине предупредили о тяжелой зиме

Глава ДТЭК Украины Тимченко: страну ждет более тяжелая зима, чем предыдущая

В этом году на Украине будет более тяжелая зима по сравнению с предыдущей. Это произойдет из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, предупредил глава энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, системы противовоздушной обороны могут не справиться со всеми ракетными обстрелами. При этом Тимченко отметил, что Украина «много чему научилась» и сможет пережить зиму.

Также он предположил, что ракетные удары будут более интенсивными.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что новая версия российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» станет неуязвимой для противовоздушной обороны Украины. Он отметил, что российским конструкторам удалось превратить дрон-камикадзе в крылатую ракету ближнего действия, которая неуязвима для ПВО противника.