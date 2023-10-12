На Украине предупредили о возможных отключениях света

Министр энергетики Украины Галущенко допустил отключения света из-за обстрелов

На Украине возможны отключения света из-за обстрелов, но не длительные. Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко, передает «РБК-Украина».

Он сообщил, что сейчас на Украине проводятся учения для принятия «любых решений». В случае нанесения массовых ракетных ударов возможны блэкауты, но, по словам Галущенко, власти постараются сделать их кратковременными.

Министр пообещал, что будет по ходу реагировать и принимать решения.

Ранее в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что на Украине около 500 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Новые повреждения в региональных электросетях зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.