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15:50, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о возможных отключениях света

Министр энергетики Украины Галущенко допустил отключения света из-за обстрелов

Фото: Andrew Kravchenko / AP

На Украине возможны отключения света из-за обстрелов, но не длительные. Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко, передает «РБК-Украина».

Он сообщил, что сейчас на Украине проводятся учения для принятия «любых решений». В случае нанесения массовых ракетных ударов возможны блэкауты, но, по словам Галущенко, власти постараются сделать их кратковременными.

Министр пообещал, что будет по ходу реагировать и принимать решения.

Ранее в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что на Украине около 500 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Новые повреждения в региональных электросетях зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    Александр Слабиев
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