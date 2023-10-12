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09:03, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине возник дефицит необходимого для жизни продукта

«Страна.ua»: на Украине возник дефицит молока из-за забоя рогатого скота

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

На Украине возник дефицит молока из-за массового забоя рогатого скота, цены на молочные продукты за последние месяцы растут на 5-7 процентов. Об этом пишет «Страна.ua».

Причиной стало то, что частные компании сокращают поголовье рогатого скота. Прежде всего это касается прифронтовых областей. По данным Государственной службы статистики, в 2022 году на Украине было 1,54 миллиона коров, а в 2023 году — 1,35 миллиона, за год поголовье уменьшилось на 200 тысяч голов. К концу 2023 года количество коров может сократиться на 30 процентов по сравнению с 2022 годом.

«Люди массово вырезают скот. По селам сараи стоят пустые, коров осталось очень мало», — заявил глава украинской агрофирмы «Колос» Леонид Центило.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил изданию, что многие украинцы уезжают из страны, растут цены на корма, кроме этого влияет в целом неопределенная ситуация из-за военного конфликта. В итоге многие фермеры решают забить скот и выручить хоть какие-то деньги, вместо того, чтобы растить его.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил, что американская финансовая помощь Украине не будет бесконечной. По его словам, ресурсы «приближаются к пределу возможностей».

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    Александр Слабиев
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