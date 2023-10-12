«Помощь не будет бесконечной». Власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину

Власти США публично предупредили об исчерпании денег на помощь Украине

Американские власти предупредили, что ресурсы на оказание помощи Украине заканчиваются после недавнего очередного транша военной и финансовой поддержки страны. Такое публичное заявление сделал в ходе брифинга 11 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, США готовы продолжать помогать Киеву, однако их ресурсы «приближаются к пределу возможностей». Усугубить ситуацию может борьба на два фронта, так как теперь страна принимает активное участие в израильско-палестинском конфликте. Однако, заявил Кирби, у администрации президента Джо Байдена есть необходимые денежные фонды для поддержки как Израиля, так и Украины на ближайшее время.

В том, что касается финансирования Украины мы приближаемся к этому моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны Джон Кирби Представитель Совета национальной безопасности США

Недавно Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на сумму 200 миллионов долларов (с учетом этого транша всего американцы потратят на Украину 43,9 миллиарда долларов за время конфликта). Однако накануне появились предпосылки, что украинский кризис отходит на второй план и в центре внимания вместо Киева вскоре окажется Иерусалим: в США предложили отправить предназначавшуюся Украине помощь Израилю. Об этом заявил сенатор Джош Хоули, по мнению которого «сейчас Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой».

Борьба на два фронта разоряет запасы США

Сомнения относительно того, смогут ли США одновременно вести борьбу и в Европе, и на Ближнем Востоке, разделяют и в Пентагоне. Оборонное ведомство беспокоят редеющие запасы боеприпасов из-за потребностей Киева и Иерусалима.

Отмечается, что США ранее вывели сотни тысяч резервных снарядов из Израиля, чтобы помочь ВСУ. Теперь Пентагон мобилизует американских производителей оружия ради оборонных заказов Иерусалима, которые еще недавно не считались приоритетными. Сделать это будет довольно непросто, учитывая, что запасы Запада оказались истощены после 18 месяцев поддержки Украины.

После заявлений официальных лиц США о поддержке Израиля на Украине стали переживать о вероятном скором прекращении поддержки ВСУ. Там уверены, что переключение американцев на конфликт на Ближнем Востоке и, как следствие, сокращение денежных потоков с Запада на Украину окончательно лишило украинское контрнаступление шанса на прорыв.

Зеленский и его ответные меры

Президент Украины Владимир Зеленский явно опасается потери поддержки западных союзников из-за израильско-палестинского кризиса. Возможно именно поэтому он заявил о том, что страна находится на завершающей стадии конфликта с Россией.

«Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. Это последняя часть войны. Это не ее середина», — заявил украинский лидер.

Впоследствии Зеленский получил ответ от Запада на свой вопрос: поддержка Украины не прекратится и ее объемы не изменятся.

Я не могу сказать вам точную дату. Это последняя часть войны. Это не ее середина Владимир Зеленский Президент Украины

Риск лишиться поддержки обнажил другие проблемы, связанные с манипуляциями и угрозами со стороны Украины, адресованными своим союзникам. В Госдуме РФ заявили об «агонии» Зеленского из-за безразличия Запада. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что Киев готов на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих иностранных партнеров и не лишиться источника финансирования украинского конфликта извне. По этой причине президент Украины нанес незапланированный визит в штаб-квартиру НАТО, где вероятнее всего просил «передать ему конфискованные западом российские активы» и заверял о наступлении финального этапа конфликта. С этим же связывают угрозы террористической активности, по-прежнему исходящие от Киева.