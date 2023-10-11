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23:27, 11 октября 2023Мир

Власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину

Кирби заявил, что у США почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине

У американских властей после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине заканчиваются ресурсы для этих целей. Об этом публично в ходе брифинга предупредил в среду, 11 октября, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Трансляция велась на платформе YouTube.

Как заявил Кирби, Вашингтон продолжит помогать Киеву, сколько сможет, но Соединенные Штаты «приближаются к пределу возможностей», когда их финансовые возможности будут исчерпаны.

В то же время он отметил, что у администрации президента Джо Байдена есть необходимые денежные фонды для поддержки как Израиля, так и Украины на ближайшее время.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи США Украине составит 200 миллионов долларов, включая боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). С учетом нового пакета помощь США Украине составит порядка 43,9 миллиарда долларов.

Как писало издание The Wall Street Journal, оставшиеся 5,2 миллиарда долларов в бюджете Пентагона США на военную помощь Украине хватит только на полгода при сохранении прежних темпов поставок.

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    Марина Совина
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