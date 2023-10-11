США выделят новый пакет военной помощи Украине

Глава Пентагона Остин: новый пакет помощи США Украине составит 200 млн долларов

Новый пакет военной помощи США Украине составит 200 миллионов долларов, включая боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия заседания контактной группы поддержки Украины, передает РИА Новости.

«В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками», — рассказал глава оборонного ведомства.

Остин также добавил, что с учетом нового пакета помощь США Украине составит порядка 43,9 миллиарда долларов.

Ранее в США предложили отправить предназначавшуюся Украине помощь Израилю. Об этом заявил сенатор Джош Хоули, по мнению которого «сейчас Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой».