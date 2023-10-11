Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:00, 11 октября 2023Мир

США выделят новый пакет военной помощи Украине

Глава Пентагона Остин: новый пакет помощи США Украине составит 200 млн долларов

Фото: Reuters

Новый пакет военной помощи США Украине составит 200 миллионов долларов, включая боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия заседания контактной группы поддержки Украины, передает РИА Новости.

«В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, а также боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками», — рассказал глава оборонного ведомства.

Остин также добавил, что с учетом нового пакета помощь США Украине составит порядка 43,9 миллиарда долларов.

Ранее в США предложили отправить предназначавшуюся Украине помощь Израилю. Об этом заявил сенатор Джош Хоули, по мнению которого «сейчас Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой».

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Песков заявил о подготовке визита главы Палестины в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости