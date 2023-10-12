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01:35, 12 октября 2023Мир

В США забеспокоились из-за истощения запасов боеприпасов

CNN: Пентагон беспокоят редеющие запасы боеприпасов из-за Украины и Израиля

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Пентагоне забеспокоились из-за редеющих запасов боеприпасов, которые им придется растягивать для поддержки сразу двух вооруженных конфликтов в Украине и Израиле. Об этом рассказал телеканал CNN, ссылаясь на данные двух американских военных чиновников.

Страны, которые ждут поддержки от США, нуждаются в разных типах вооружений. Киев требует большое количество артиллерийских снарядов, в то время как Иерусалиму необходимы высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для систем ПРО «Железный купол». Но в случае, если Израиль начнет наземную военную операцию в секторе Газа, ему также понадобятся артиллерийские снаряды и прочие виды боеприпасов для ведения войны, в то время как запасы Запада истощены после 18 месяцев поддержки Украины.

Отмечается, что США ранее вывели сотни тысяч резервных снарядов из Израиля, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Теперь Пентагон мобилизует американских производителей оружия ради оборонных заказов Иерусалима, которые еще недавно не считались приоритетными.

Ранее сообщалось, что США паникуют из-за уничтожения оружия НАТО за сотни миллиардов долларов на Украине. Этот факт уничтожил идею превосходства вооружения западных стран над российским, которую они стремились активно продвигать за счет украинского кризиса.

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    Александра Синицына
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