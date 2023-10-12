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16:05, 12 октября 2023Среда обитания

Кража трубы оставила российский дом без тепла

В Калуге неизвестные украли трубу и оставили многоквартирный дом без отопления

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Калуге многоквартирный дом остался без отопления из-за того, что неизвестные украли трубу. Об этом сообщает «Подъем».

Тепла лишились жители дома на улице Глаголева. Власти города предполагают, что хулиганы сдали несколько десятков метров теплотрассы на металлолом. Само многоквартирное здание признано аварийным и подлежит расселению, отметили в калужской администрации.

«Там дома находятся в стадии расселения, они попали в программу переселения из аварийного жилья. Поэтому эти дома уже в принципе под снос и, соответственно, взяли хулиганы и на металлолом сдали участок небольшой трубы», — рассказал мэр города Дмитрий Денисов. Глава Калуги добавил, что обращений в полицию по этому поводу не было, и до момента пуска тепла о краже никто не знал.

Новую трубу Денисов пообещал проложить, несмотря на статус дома и экономическую нецелесообразность мероприятия. «Дом еще не исключен из регистра, он по факту есть, несмотря на наличие статуса "под снос". Люди там еще могут проживать — одна-две семьи. Конечно, нужно отапливать — жилищные права», — пояснил мэр.

Ранее возле мэрии Читы прорвало канализацию. Фонтан забил из канализационного люка напротив городской администрации. Сильные потоки льющейся по улице воды из канализации спровоцировали появление луж на перекрестке с улицами Ленина и Лермонтова.

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    Нина Ташевская
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