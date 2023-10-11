Возле мэрии российского города прорвало канализацию

В Чите возле мэрии прорвало канализацию

Возле мэрии Читы прорвало канализацию. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Чита Онлайн».

Инцидент произошел утром в среду, 11 октября. По информации источника, из канализационного люка, находящегося напротив читинской администрации, которая расположена по адресу улица Бутина, 39, забил фонтан. Достаточно сильные потоки льющейся по улице воды из канализации спровоцировали появление луж на перекрестке с улицами Ленина и Лермонтова..

По словам жителей города, образовавшаяся «река» разлилась практически до железнодорожного вокзала. Информации о том, что последствия аварии были устранены, не поступало.

В сентябре стало известно, что в центре Саратова из-под земли забил коммунальный фонтан. В результате инцидента на улице Бахметьевской без воды остались 195 тысяч жителей города.