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10:39, 12 октября 2023Экономика

В Госдуме предложили увеличить пенсии

Госдума рассмотрит законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, предполагающий увеличение пенсий для части пенсионеров. Об инициативе группы депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым пишет ТАСС.

Документ предполагает выплату дополнительной социальной надбавки к пенсии для неработающих граждан, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума пенсионера. Парламентарии предложили начислять 20 процентов от величины прожиточного минимума в регионе, если доход пенсионера составляет от одного до полутора его размеров. Надбавка составит 10 процентов, если среднедушевой доход гражданина находится в диапазоне от полутора до двух размеров прожиточного минимума.

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Миронов заявил, что несмотря на регулярное выделение средств по линии Фонда пенсионного и социального страхования, такой федеральной доплаты для пожилых людей недостаточно, поэтому и появилась идея ввести дополнительное пособие. Глава думской фракции также подчеркнул, что именно пенсионеры сильнее всего страдают от инфляции, роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания.

Депутат отметил, что новая прибавка может достигать нескольких тысяч рублей в месяц. Так, в Московской области прожиточный минимум пенсионера сейчас составляет 14 858 рублей, и пенсионеры смогут дополнительно получать от 1485 рублей до 2970 рублей в месяц, подсчитал он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2024 году средний размер пенсии в России составит чуть более 23,2 тысячи рублей в месяц. Он указал, что в следующем году выплаты будут проиндексированы в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции — 7,5 процента. Министр заявил, что общий объем расходов на выплаты составит почти 600 миллиардов рублей.

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