Россиянам пообещали рост пенсий

Глава Минфина Силуанов: пенсии в РФ вырастут до 23,2 тысячи рублей

В 2024 году средний размер пенсии в России составит чуть более 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Глава ведомства указал, что в следующем году выплаты будут проиндексированы в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции — 7,5 процента. Таким образом, средний размер пенсии составил 23 244 рублей. Силуанов заявил, что общий объем расходов на выплаты составит почти 600 миллиардов рублей.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что на выплаты пенсий, а также страховых и социальных пособий в 2024 году выдялят более 16 триллионов рублей.

Согласно внесенному ранее в Госдуму законопроекту, в 2024 году средний размер пенсий работающих пенсионеров составит 22 605 рублей, увеличившись в результате перерасчета на 1 572 рубля. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей пенсии увеличится на 1 631 рубль и составит 23 449 рублей.