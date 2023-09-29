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16:23, 29 сентября 2023Экономика

Работающим и неработающим пенсионерам увеличат пенсию в 2024 году

Работающим и неработающим пенсионерам увеличат пенсию в 2024 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предусмотрено увеличение средней пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Документ доступен в думской электронной базе.

«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей», — сказано в документе.

Ранее также стал известен размер прожиточного минимума в 2024 году. Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей, для пенсионеров будет — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Прожиточный минимум для каждой категории будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента.

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    Анастасия Яланская
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