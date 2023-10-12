Песков заявил об усталости Запада от наглости украинцев

Песков: наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу

Наглая позиция украинцев все меньше нравится странам коллективного Запада, в то время как налогоплательщики этих государств задают вопросы о расходовании выделяемых на Украину средств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Наглая позиция украинцев все меньше нравится странам коллективного Запада, и это тоже очевидный факт. Кроме того, все больше вопросов возникает у налогоплательщиков этих стран: куда и каким образом расходуются те огромные финансовые средства, которые выделяются. Это все будет добавлять вопросов к [Владимиру] Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать», — констатировал он.

Политик уточнил, что страны Западной Европы и США очевидно устали от Зеленского и от украинской проблематики.

Ранее Песков заявил, что передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) западных дальнобойных ракет и иных вооружений означает, что США по-прежнему увеличивают вовлеченность в украинский конфликт. Однако он отметил, что русские военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам.

