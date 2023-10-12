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16:16, 12 октября 2023Из жизни

Знахарь наслал пчел на воровок и заставил их сдаться в полицию

В Кении знахарь заставил воровок сдаться полиции с помощью тысяч пчел

В Кении две воровки сдались в полицию, после того как знахарь наслал на них тысячи пчел и заставил вернуть похищенное. Об этом сообщает местное издание The Star.

27 сентября две жительницы города Китенгела, округ Каджиадо, похитили у пассажирки автобуса 80 тысяч кенийских шиллингов (53,7 тысячи рублей) и скрылись. Пострадавшая заявила о краже в полицию, однако после якобы решила обратиться еще и к знахарю за магической помощью.

4 октября на улицах города появились две женщины, облепленные тысячами пчел. У одной из них насекомые скрывали половину лица, а у другой — руки. Вскоре выяснилось, что это и есть воровки. Они заявили, что хотят найти пострадавшую, чтобы вернуть деньги. В итоге женщины пришли в полицию и сдали украденное.

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По словам начальника отделения Патрика Маньяси, сразу же после передачи денег правоохранителям пчелы якобы улетели. «Я никогда такого не видел и не верил, что это возможно, но это случилось», — заявил Маньяси.

Он также подтвердил, что потерпевшая действительно подала заявление о краже в конце сентября. Воровок задержали, так как следователи решили как следует разобраться в случившемся.

Ранее сообщалось, что в Кении священнослужитель забрался в клетку со львами, чтобы повторить чудо библейского пророка Даниила. Пастор, одетый в костюм ярко-синего цвета, собрал у клетки своих последователей и вошел в вольер с хищниками.

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    Никита Савин
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